В СФ рассказали, в каком случае могут уволить сотрудника на удаленке

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Увольнение работника, находящегося на удаленке, возможно, если он стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения без уведомления работодателя. Об этом во вторник журналистам заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Возможно увольнение сотрудника в случае, если он поменял место своей дислокации без уведомления работодателя, работодатель почувствовал ухудшение работы. То есть в случае, если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, а потом понял, что ему нужно поехать в летний период, например, в Сочи, находясь на пляже, не мог в полном объеме выполнять работу, то работодатель имеет право уволить такого сотрудника", - сказала сенатор.

Госдума ранее на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Его вступление в силу запланировано на 1 января следующего года. В ходе доработки документа для дистанционных работников был скорректирован перечень оснований для увольнения. Их смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Это положение заменит такое общее основание, как прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удаленной работе.

Документ, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Закон содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.