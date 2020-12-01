"Яндекс" запустил сервис покупки и продажи товаров "Яндекс.Объявления"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" запустил собственный сервис бесплатных объявлений о покупке, продаже и обмене товаров - "Яндекс.Объявления". Об этом говорится в сообщении "Яндекса".

"Яндекс.Объявления" - это новый сервис, с помощью которого можно купить, продать, обменять или отдать даром почти все что угодно. "Яндекс.Объявления" используют знания о товарах, накопленные "Яндекс.Маркетом", - говорится в сообщении.

Еще одна особенность сервиса - на нем можно будет отслеживать активность на "Яндексе" у продавца и покупателя. Показатель будет рассчитываться автоматически и поможет принять решение о сделке. "Чем дольше человек пользуется "Яндексом", чем активнее он взаимодействует с разными сервисами, тем выше показатель. У новых аккаунтов значка с показателем активности нет. Его отсутствие - не повод совсем отказываться от покупки или продажи, а скорее сигнал, что нужно внимательнее отнестись к условиям", - поясняет пресс-служба "Яндекса".

Никаких ограничений на количество размещаемых объявлений пока не будет. К объявлениям, которые показались интересными, можно добавлять личные заметки, которые будут доступны только их автору. Продавцам на "Яндекс.Объявлениях" необязательно указывать номер телефона. "Общаться с покупателем можно в мессенджере - его не требуется устанавливать специально, он есть у всех, кто пользуется поиском "Яндекса". В будущем мессенджер будет проверять ссылки, которыми обмениваются покупатель и продавец, и предупреждать о подозрительных действиях.

"Яндекс.Объявления" получили собственный сайт, работают в приложении "Яндекс". В ближайшие дни выйдут отдельные приложения для iOS и Android.