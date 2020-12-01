Дополнительный авиарейс запустят из Нальчика в Москву с 24 декабря

НАЛЬЧИК, 1 декабря. /ТАСС/. Дополнительный авиарейс, третий по счету, открывается из Нальчика в Москву с 24 декабря. Продажа билетов начнется со 2 декабря, сообщил ТАСС во вторник представитель аэропорта Нальчик Ислам Шомахов.

"С 24 декабря 2020 года авиакомпания "Якутия" открывает дополнительные рейсы из Нальчика в Москву (Внуково), наряду с авиакомпаниями "Победа" и "Аэрофлот". Продажи билетов откроются со 2 декабря, полеты будут выполняться четыре раза в неделю кроме вторника и субботы, а с 27 декабря по 11 января самолет будет летать ежедневно кроме 2, 5 и 6 января", - рассказал Шомахов.

Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-700 и Boeing 737-800, добавил представитель аэропорта. Стоимость билетов начинается от 2 тыс. рублей. "Вылеты из Внуково планируются каждый день по-разному: 04:00, 08:00, 11:00, 15:30, 17:30, 18:20. Соответственно будет и разброс по времени по вылетам из Нальчика: 07:20, 11:20, 14:20, 15:30, 20:50, 21:40", - уточнил он.

"Авиакомпания "Якутия" на первом этапе планирует выполнять рейсы с 24 декабря 2020 г. до 31 января 2021 г. На втором этапе, при сохранении спроса на рейсы во Внуково, "Якутия" планирует выполнять рейсы на постоянной основе", - добавил собеседник агентства, уточнив, что Внуково является наиболее популярным и востребованным аэропортом для жителей Кабардино-Балкарии.

Регион готовится принимать отдыхающих в высокий сезон на горнолыжном курорте в Приэльбрусье, а авиакомпании увеличивают свои возможности для перевозки пассажиров. "В период новогодних праздников авиакомпания "Аэрофлот", которая также осуществляет перелеты в столицу из Нальчика, планирует эксплуатировать наиболее вместительный Airbus A320 вместо Sukhoi Superjet-100 (с 21.12.20 по 17.01.21). Помимо рейсов в Москву, в праздничные дни будут выполняться рейсы и в Санкт-Петербург по средам и субботам (с 26.12.20 по 13.01.21) на комфортабельных самолетах Embraer-190", - резюмировал Шомахов.