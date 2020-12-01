Мишустин констатировал рост расходов на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об увеличении расходов на борьбу с коронавирусом, а также о продлении до конца года возможности для медорганизаций использовать средства обязательного медицинского страхования на оплату труда работников и другие цели.

"Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной: в больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом и расходы на эти цели также увеличиваются", - сказал председатель правительства во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"В связи с этим правительство приняло решение продлить до конца года возможность медицинским организациям расходовать средства обязательного медицинского страхования на оплату труда работников, коммунальных услуг, уплату налогов независимо от объема оказанной ими помощи, а также погашения кредиторской задолженности", - отметил глава кабинета министров.

Ограничения в регионах

Главы российских регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, должны более решительно применять ограничительные меры для противодействия пандемии, заявил Мишустин. "Ситуация с коронавирусом в субъектах РФ по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая", - сказал председатель правительства.

По словам премьера, чтобы снизить нагрузку на лечебную сеть, нужно "грамотно организовать оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому". "Уже есть положительная динамика в тех регионах, которые первыми стали бесплатно обеспечивать таких пациентов необходимыми лекарствами", - добавил он.

Мишустин отметил, что из тех 5 млрд рублей, которые правительство ранее выделило регионам на лекарственное обеспечение, законтрактовано уже около 70%. При этом он призвал власти регионов ускорить эту работу.

"Обеспечение пациентов бесплатными лекарствами должно быть продолжено. Я прошу Минздрав подготовить и внести в правительство проект распоряжения о выделении средств на лекарственное обеспечение", - резюмировал премьер.