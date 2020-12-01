Компания "Барилла" построит мельницу в ОЭЗ "Ступино Квадрат" в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Компания "Барилла" начала строительство производственного комплекса, который будет состоять из двух объектов: мельницы для перемола твердых сортов пшеницы и завода по производству пасты. Проект осуществляется на территории особой экономической зоны "Ступино Квадрат" в городском округе Ступино в Подмосковье, запуск мельницы запланирован на четвертый квартал 2022 года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Новый проект предполагает создание производственного комплекса из двух объектов. Это будет мельница для перемола твердых сортов пшеницы и завод по производству пасты, рассчитанный на четыре-шесть производственных линий. Общий объем инвестиций в проект составит €130 млн. Мельница будет перерабатывать порядка 680 тонн зерна в день, около 161,3 тыс. тонн зерна в год. Запуск мельницы планируется осуществить в четвертом квартале 2022 года", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы министерства Сергея Воскресенского.

Он добавил, что в настоящий момент предприятие приступило к строительству мельницы. Уже забиты все сваи (1 645 штук), ведется армирование конструкций, а также идут бетонные работы по фундаментам. Объем инвестиций в строительство мельницы составит €62 млн. Для жителей Ступина после запуска нового объекта будет создано более 200 новых рабочих мест.