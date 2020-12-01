Счетная палата начала проверку мер поддержки ВИЧ-инфицированных

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Счетная палата РФ начала проверку мер поддержки ВИЧ-инфицированных граждан, результаты которой планируется представить в 2021 году. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Кудрин в Twitter.

"В 2021 году представим анализ мер поддержки ВИЧ-инфицированным. Проверку уже начали", - заявил он.

Согласно данным статистического сборника Минздрава РФ за 2019 год, число пациентов в стране с впервые установленным диагнозом "ВИЧ-инфекция" в 2019 году снизилось на 6,8% по сравнению с 2018 годом. В прошлом году с этим диагнозом впервые было зарегистрировано 80 124 пациента, а в 2018 году - 85 995 пациентов. При этом первичная заболеваемость ВИЧ в 2019 году составила 54,6 случая на 100 тыс. населения, в 2018 году - 58,6 случая на 100 тыс. населения. По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года под диспансерным наблюдением состояло чуть более 715 тыс. россиян.