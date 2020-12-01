Чубайс: механизм правительственной поддержки помог создать возобновляемую энергетику в РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Механизм поддержки возобновляемой энергетики, который многие годы вырабатывало правительство, помог созданию этой отрасли в России. Об этом сообщил во вторник председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс на пленарном заседании Российско-европейской конференции по климату.

"Сегодня установленная мощность возобновляемой энергетики уже 2 тыс. МВт. Специалисты хорошо понимают, что к 2024 году ее объем вырастет до 5,9 тыс. МВт. Это уже серьезные цифры. <…> Те цифры, которые я назвал, были бы невозможны, если бы в течение многих лет Министерство энергетики, Министерство промышленности, Министерство экономики, правительство не вырабатывали сложнейший механизм поддержки возобновляемой энергетики, который в итоге и сработал", - сказал Чубайс.

Глава "Роснано" подчеркнул, что, по его мнению, в России произошло единственное по-настоящему значимое изменение в технологическом комплексе, связанное с климатическими проблемами - это рождение российской возобновляемой энергетики.

"Три года назад ее в стране не существовало. Теперь есть солнечная генерация, ветрогенерация. Есть промышленность для производства оборудования. Есть научная база, которая ведет апгрейд технологий в этой сфере. Сегодня в стране есть мощный образовательный комплекс, который готовит кадры", - сказал Чубайс.

Он отметил, что в сегодняшней политической ситуации, осталось не так много тем для России и Евросоюза, в которых можно находить согласованную линию действий. "Я убежден, что климатическая тематика - это как раз такая тематика", - сказал глава "Роснано".

Консерваторы и экорадикалы

В России, отметил Чубайс, отношение к "зеленой" тематике неоднозначное. Ясно видны два лагеря - консерваторы и экорадикалы. Консерваторы считают "зеленую" политику ЕС действиями против России и ничем другим, экорадикалы же выступают за то, чтобы Россия добивалась тех же показателей по сокращению выбросов углекислого газа, что и страны ЕС.

Чубайс призвал к проявлению здравого смысла при выработке решений в этой сфере.

"Если мы уйдем на позицию консерваторов, это означает, что в диапазоне 10-15 лет в Европе возникнет не только экологическая политика, в Европе просто возникнет другая техносфера, другого поколения. И если мы ничего не будем делать, <…> это просто означает, что Россия на десятилетия просто выпадет из глобальной конкуренции", - считает он.

При этом и позиция экорадикалов, по словам Чубайса, неприемлема. "Мы не можем не учитывать, что российский ТЭК - это 20% ВВП, 40% федерального бюджета и 60% экспорта. Представьте себе, уважаемые европейские коллеги, что такое любые значимые изменения в таком секторе, которые определяет жизнь десятков миллионов человек, да, по сути дела, всей страны. Конечно же, здесь нужна осторожность, взвешенность", - сказал Чубайс.