Сбербанк прогнозирует снижение доли вкладов до 81% в безналичных сбережениях к 2023 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует снижение доли вкладов в структуре безналичных сбережений россиян к 2023 году - с 85% до 81%, роль инвестиций будет расти, сообщила старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова, выступая в рамках "Дня инвестора".

"На фоне снижения инфляции и ставок на рынке, инвестиционная активность населения уже начала стремительно расти. По нашим оценкам, к 2023 году общий объем накоплений россиян вырастет почти на 40%. В структуре безналичных сбережений доля вкладов снизится до 81% с текущих 85%, доля инвестиций в сбережениях соответственно возрастет", - отметила она.

По прогнозам Сбербанка, самые высокие темпы роста ожидаются по брокерским счетам и открытым ПИФам - до 17% в год.

Алымова сказала, что по уровню ставок по вкладам Россия сейчас приблизилась к тем рынкам, где доля инвестиций в сбережениях превышает 50%. "Мы думаем, что здесь нас тоже ждет существенный рост", - указала она.

Накануне первый зампред правления госбанка Александр Ведяхин в ходе онлайн презентации стратегии банка сообщал, что Сбербанк в 2023 году планирует нарастить долю инвестиций граждан в структуре безналичных сбережений с 13% до 23%, что превысит 5 трлн рублей. Ведяхин отметил, что за последние три года активы под управлением Сбербанка удвоились и составили 1,7 трлн рублей. К 2023 году компания планирует нарастить их более чем в 1,5 раза, до 2,6 трлн рублей.

По итогам октября 2020 года количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 7,5 млн человек. В октябре брокерские счета открыли более 736 тыс. человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю, а с начала 2020 года - более 3,6 млн человек.