МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" открыла в Москве центр операционного контроля (Operation Control Center, ОСС), деятельность которого будет заключаться в планировании и управлении производственным процессом лоукостера и помощи в моментальной корректировки расписания полетов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"ОСС - это "мозг" нашей авиакомпании. В проекте "зашита" уникальная программа с использованием технологий искусственного интеллекта, которые позволяют моментально реагировать на любые внешние факторы, способные повлиять на наши полеты. "Победа" стабильно в числе лидеров по пунктуальности, и с новым OCC мы останемся в топ лучших компаний даже с учетом нашей впечатляющей стратегии роста - и по критериям пунктуальности, и по уровню безопасности",- отметил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

Центр расположен в головном офисе авиакомпании в Москве. "Новый центр не имеет аналогов в России и построен с учетом лучшего мирового опыта", - подчеркнули в пресс-службе.

До открытия OCC в компании была организована структура ЦУП (Центр управления производством), которая располагалась на территории аэропорта Внуково и была ориентирована преимущественно на управление человеком-оператором. Новый ОСС помог интегрировать профессионализм специалистов и новейшие разработки IT-решений. Таким образом, минимизированы риски "человеческого фактора" в управлении, но при этом оператор продолжает играть важную роль в контроле работы сложных автоматизированных систем, пояснили в "Победе".