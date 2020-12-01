Кабмин направит ФМБА 150 млн рублей на лабораторно-испытательный комплекс

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделит Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) 150 млн рублей на создание и оснащение оборудованием нового лабораторно-испытательного комплекса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он напомнил, что весной кабмин направлял ФМБА на борьбу с COVID-19 около 0,5 млрд рублей. Уже фактически готова новая лаборатория, где планируется в том числе вести работы по исследованию вакцины против коронавируса, тестировать другие разработки российских ученых по борьбе с инфекционными заболеваниями, отметил Мишустин.

"Сегодня на создание и оснащение оборудованием нового лабораторно-испытательного комплекса правительство выделяет агентству более 150 млн рублей, - проинформировал председатель кабмина. - Мы рассчитываем, что это позволит обеспечить необходимую научную поддержку на этапах передачи технологий на производство".

Премьер заверил, что правительство продолжит поддерживать научные разработки в сфере здравоохранения. Особое внимание будет уделяться исследованиям в области борьбы с инфекционными заболеваниями, включая коронавирус. "Крайне важно, чтобы у наших ученых, которые этим занимаются, было все необходимое, и прежде всего - условия для обеспечения непрерывного производственного цикла выпуска вакцин и сывороток", - подчеркнул Мишустин.