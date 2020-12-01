Голикова заявила, что в России не растут цены на лекарства для пациентов с ВИЧ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Цены на лекарственные препараты для пациентов с ВИЧ в России сегодня не растут, а антиретровирусную терапию получают все нуждающиеся. Об этом заявила во вторник журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы наращиваем бюджет по лекарственному обеспечению ВИЧ-инфицированных. Напомню, что в 2020 году это 27,2 млрд рублей, в следующем году это 29,4 млрд рублей. При этом, по заключению наших экспертов, препараты не имеют тенденции к росту цен. И на сегодняшний день, по имеющейся у нас информации, все нуждающиеся, все те, кто выбрал для себя антиретровирусную терапию, ее получают", - сказала она.

Голикова добавила, что в то же время важно, что наряду с борьбой с коронавирусом, врачи продолжают оказание плановой помощи.

"Темпы распространения вич-инфекции в РФ замедлились. При этом это не значит, что мы не выявляем. Ровно наоборот: количество исследований, которые мы проводим, составляет, я по памяти называю, около 43 млн за прошлый год. Я очень надеюсь, что в этом году, несмотря на сложности с пандемией, мы не снизим эти показатели", - отметила она.