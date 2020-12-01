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Сбербанк ожидает снижения ставок по вкладам в начале 2021 года

В Сбербанке считают, что ставки по депозитам сейчас находятся "вблизи дна"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ставки по вкладам в РФ достигли дна, но дополнительное снижение будет происходить в начале 2021 года, сообщила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико, выступая в рамках дня инвестора.

"Мы считаем, что ставки по депозитам сейчас находятся вблизи дна. Дополнительное снижение будет происходить в начале 2021 года, когда будут выходить существующие вкладчики", - сказала она.

Бурико подчеркнула, что дополнительное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, которое будет иметь место в начале следующего года, так же будет дополнительно влиять на снижение стоимости фондирования для банков.

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