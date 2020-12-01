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"Победа" прогнозирует падение пассажиропотока в 2020 году почти на 13%

Гендиректор лоукостера Андрей Калмыков сообщил, что в 2020 году авиакомпания рассчитывает перевезти не менее 9 млн клиентов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" планирует по итогам 2020 года перевезти 9 млн пассажиров, что на 12,6% меньше результатов прошлого года. Об этом журналистам сообщил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

"В 2020 году мы рассчитываем перевезти не менее 9 млн клиентов, более 0,5 млн из них купили билеты всего по 499-999 рублей", - сказал он.

Калмыков также напомнил, что сегодня, 1 декабря, прошло ровно 6 лет со дня первого рейса "Победы". За эти годы авиакомпания в общей сложности перевезла больше 38 млн пассажиров.

"Победа" стала первой и фактически единственной среди крупных компаний мира, показавшей рост пассажиропотока на 12% по итогам третьего квартала 2020 года", - подчеркнул гендиректор авиаперевозчика.

Ранее лоукостер приостанавливал полеты на два месяца на фоне пандемии коронавируса: с 1 апреля по 31 мая. Сейчас "Победа" возобновила и внутренние и некоторые международные рейсы.

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