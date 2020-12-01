Правительство внесло в Госдуму законопроект о налогообложении в сфере криптовалют

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении в Налоговый кодекс РФ норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, следует из базы системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Предполагается, что в случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.

Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, при этом доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Отмечается, что цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения НДС. В соответствии с проектом, налоговые органы получат право при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение налогового законодательства, истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой, однако для этого потребуется согласие руководителя или заместителя руководителя вышестоящего налогового органа или Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Согласно проекту закона, граждане РФ и постоянно проживающие в стране на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превысит 600 тыс. рублей.

Ответственность за нарушения

Кроме того, законопроект устанавливает ответственность за неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и о ее остатках, который содержит недостоверные сведения. В случае нарушения, штраф составит 10% от наибольшей из двух сумм - поступления цифровой валюты лицу или суммы списания цифровой валюты лицом, которое вправе распоряжаться, в том числе через третьих лиц, этой цифровой валютой, информация о которых не была представлена за соответствующий год.

При этом за неправомерное непредставление в установленный срок в налоговый орган сообщения о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты законопроект устанавливает штраф в размере 50 тыс. рублей. Также устанавливается штраф за неуплату или неполную уплату налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты. Он составит 40% от суммы неуплаченного налога, отмечается в документе.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект, регулирующий налогообложение криптовалюты. Премьер-министр Михаил Мишустин 26 ноября заявил, что цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий. Мишустин отметил, что криптовалюты - это относительно новый инструмент, интерес к которому постоянно растет. Правительство планирует направить развитие этого рынка в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено, указал глава российского кабмина.