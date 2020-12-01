"Честный знак" запустил акцию по проверке маркированных лекарств

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пользователи приложения "Честный знак", позволяющего проверять легальность товаров, смогут принять участие в специальной акции и получить денежные призы за проверку маркированных лекарств. Об этом сообщил во вторник Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), на базе которого разработана и внедрена система "Честный знак".

"Честный знак" запустил новую акцию. <…> С 1 декабря по 15 января при покупке маркированных лекарств нужно отсканировать с упаковки код Data Matrix и QR-код чека. Первые десять человек, выполнившие 35 заданий, получат призы - по 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Общий призовой фонд, таким образом, составит 200 тыс. рублей без учета налогов.

В ЦРПТ добавили, что доля маркированных лекарств в обороте на российском рынке пока составляет 10-15%, однако спрос на маркированные препараты большой.

О "Честном знаке"

Приложение "Честный знак" создает экосистему общественного контроля, с помощью приложения можно проверять легальность товаров, отправлять жалобы на нарушения.

Коды маркировки Data Matrix уже обязательны для шуб, лекарств, сигарет, обуви, парфюма, фототоваров, шин и покрышек. По данным ЦРПТ, самый большой спрос - на проверку легальности обуви, ее проверили 11 млн раз с момента внедрения маркировки. Всего же пользователи "Честного знака" просканировали более 20 млн кодов, а приложение скачано 1,8 млн раз.

"Кроме того, в приложении можно сканировать фискальные чеки, штрих-коды, расшифровывать специальные значки на упаковке. Причем история этих сканирований хранится в истории приложения - так что информацию можно в любой момент посмотреть", - отметили в ЦРПТ.