Чистая прибыль "Победы" за январь - сентябрь упала до 1,22 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль лоукостера "Победа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - сентябрь этого года упала в 6,1 раза - до 1,22 млрд рублей. Об этом говорится в презентации "Аэрофлота", подготовленной для конференц-колла с аналитиками.

При этом в разговоре с журналистами ранее сегодня гендиректор компании "Победа" Андрей Калмыков отметил, что чистая прибыль компании по РСБУ за сентябрь составила 2,3 млрд рублей.

"По итогам девяти месяцев 2020 года "Победа" тоже показала чистую прибыль больше 2,3 млрд рублей. И мы очень постараемся закончить год без убытков", - сообщил он.

При этом выручка компании по МСФО за девять месяцев сократилась на 30% - до 28,4 млрд рублей. Что касается финансовых результатов за третий квартал, то чистая прибыль снизилась на 13,5%, до 3,6 млрд рублей, выручка - на 18%, до 15,8 млрд рублей.

Ранее лоукостер приостанавливал полеты на два месяца на фоне пандемии коронавируса: с 1 апреля по 31 мая. Сейчас "Победа" возобновила и внутренние, и некоторые международные полеты.