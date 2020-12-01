Ростовские власти поддержат производителей мяса индейки и утки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области утвердили порядок предоставления поддержки производителям мяса индейки и утки, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"Подписанное главой региона постановление регламентирует порядок распределения средств на поддержку сельхозтоваропроизводителей, ориентированных на выращивание товарной индейки, утки и повышение эффективности собственного родительского стада по указанным направлениям птицеводства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что субсидия позволит предприятиям агропромышленного комплекса компенсировать часть затрат на приобретение инкубационного яйца и племенного молодняка.

По словам губернатора региона Василия Голубева, восстановление в Ростовской области производства мяса птицы является принципиальной задачей. Возобновление производства мяса индейки и утки ведется в Миллеровском, Красносулинском, Октябрьском, Усть-Донецком и Кагальницком районах.

В августе Голубев сообщил, что бывшие производственные площадки "Евродона", "Донстара" и "Белой птицы" возобновят производство мяса индейки в Ростовской области в 2020 году. Глава региона отметил, что одной из задач региона на 2021 год является увеличение производства мяса индейки до 51 тыс. т.

Возобновление производства

Остановка производства на "Евродоне" стала следствием вспышек птичьего гриппа на предприятиях группы компаний в 2016-2018 годах. В результате "Евродон" допустил дефолт по платежу одному из основных своих кредиторов - "ВЭБ Капиталу". С февраля 2019 года на предприятиях группы была введена процедура наблюдения. В октябре 2019 года наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК "Евродон".

В апреле группа компаний "Дамате" взяла в аренду у "Россельхозбанка" мощности "Евродона" и начала реализацию проекта по перезапуску производства. На минувшей неделе стало известно о возобновлении работы завода по убою и переработке индейки. В ходе первого убоя предприятие произвело 52 тонны мяса.