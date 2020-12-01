Росрыболовство будет информировать МЧС и Росприроднадзор о гибели водных биоресурсов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Росрыболовство будет незамедлительно информировать МЧС, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Ростехнадзор о случаях гибели водных биоресурсов (ВБР) или загрязнения среды их обитания. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

Как сообщили в ведомстве, глава Росрыболовства Илья Шестаков подписал распоряжение "Об организации деятельности Федерального агентства по рыболовству, его территориальных управлений и подведомственных организаций при выявлении фактов гибели водных биологических ресурсов и (или) загрязнения среды их обитания".

Распоряжение обязывает руководителей территориальных управлений Росрыболовства в случае выявления фактов гибели водных биологических ресурсов или загрязнения среды их обитания незамедлительно информировать о случившемся соответствующие структурные подразделения Росрыболовства, подведомственные организации, территориальные подразделения органов федеральной исполнительной власти (МЧС, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор), а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

"В сообщении об аварийной ситуации должны указываться точная дата, время и место обнаружения, характеристика фактов гибели ВБР или загрязнения среды их обитания, предполагаемые виновники и причины произошедшего, а также предпринимаемые меры по локализации и ликвидации последствий произошедшего и прогнозы скорости и масштабов распространения загрязнения", - отмечается в распоряжении.

Оценка ущерба и учет происшествий

Документ также обязывает руководителей территориальных управлений Росрыболовства в срок не позднее одного календарного дня с момента обнаружения факта гибели водных биоресурсов и (или) загрязнения среды их обитания привлекать сотрудников подведомственных организаций для установления размера и причин причиненного вреда (ущерба). Руководители территориальных управлений также обязаны на еженедельной основе информировать управление контроля, надзора и рыбоохраны и ФГБУ "Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации" (ЦУРЭН) о развитии аварийной ситуации и предпринимаемых территориальным управлением мерах. На ФГБУ "ЦУРЭН" возложена обязанность учета выявленных фактов гибели водных биоресурсов и (или) загрязнения среды их обитания и обобщения информации до момента принятия процессуального решения.

"Все случаи экологических происшествий, произошедших как по причине человеческого фактора, так и вследствие природных явлений, связанных с гибелью водных биологических ресурсов или загрязнением среды их обитания, находятся на нашем постоянном контроле. Утвержденная схема реагирования на такие происшествия будет способствовать более детальной и оперативной проработке вопросов установления точных сроков и причин произошедшего, поможет ускорить устранение последствий таких аварии или природных явлений", - отметил Шестаков, слова которого приводятся в сообщении.