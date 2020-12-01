Заседание российско-узбекской межправкомиссии планируется в декабре

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российско-узбекскую межправительственную комиссию с участием премьер-министров двух стран планируется провести в середине декабря. Об этом сообщил директор департамента стран Европы, Северной Америки, СНГ и многостороннего экономического сотрудничества Минпромторга РФ Михаил Анисимов.

"В середине декабря у нас планируется совместная межправкомиссия на уровне премьер-министров двух стран", - сказал он на "Иннопроме".

Анисимов отметил, что товарооборот РФ и Узбекистана растет даже в условиях пандемии. "Для нас принципиально важно, что в структуре российского товарооборота значительную долю составляют именно промышленные товары, промышленная продукция, продукция высокого передела. По итогам 2019 года именно машины, оборудование, транспортные средства, химическая продукция составили более 27% в структуре нашего экспорта в Узбекистан", - сказал он.

"Мы безусловно ориентированы и настроены на более глубокое и системное взаимодействие с нашими узбекскими партнерами, я имею в виду углубление производственных связей, создание совместных предприятий как на территории России, так и на территории Узбекистана, создание в конечном итоге цепочек добавленной стоимости", - указал Анисимов.