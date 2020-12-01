Глава Забайкалья предложил Новаку совместно составить план автономной газификации региона

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку совместно составить план-график автономной газификации региона, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

Ранее правительство РФ согласовало разработанную Минэнерго РФ концепцию газификации регионов России до 2030 года, окончательно она должна быть утверждена до 1 января 2021 года после рассмотрения комиссией по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности при президенте России.

"Нам в силу объективных причин рекомендуют на первых порах сосредоточиться на автономной газификации без магистрального газа. Поручено подготовить необходимые документы, чтобы выбрать вариант газификации Забайкалья и двигаться в этом направлении дальше, предлагаем сделать это совместно", - приводятся в сообщении слова Осипова.

Кроме того, глава Забайкалья обратил внимание, что региону необходима федеральная помощь при выборе единого оператора газификации края, который должен быть определен в каждом субъекте по новой концепции Минэнерго РФ.

"Прошу включить регион в апробацию новых подходов, мы постараемся быть максимально добросовестными. Также считаю важным заранее обсудить вопросы разности стоимости газа для конечного потребителя. Стоит сразу задумываться о какой-то концепции, сформировать механизмы выровненной системы цены, чтобы не было такой ситуации, как по электроэнергии", - цитируют губернатора в пресс-службе.

В начале марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края, а губернатор Александр Осипов заявил о готовности региона к совместной работе с "Газпромом". Пока в крае существует только угольная энергогенерация, из-за чего тарифы на тепло и электроэнергию выше, чем в соседних регионах.