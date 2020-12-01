Более 15 тыс. человек в Москве прошли переобучение в Центре занятости

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек прошли программы по профессиональному переобучению в центре занятости в Москве с начала года.Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В 2020 году участники могли выбрать обучение из 700 образовательных программ по 50 специальностям в ведущих высших учебных заведениях и колледжах. Всего в этом году обучение смогли пройти более 15 тыс. граждан", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

В пресс-службе добавили, что с каждым годом конкуренция на рынке труда растет, поэтому без повышения квалификации и дополнительного образования оставаться востребованным работником не получится. Особо остро это ощущается в период цифровизации, когда во многих сферах требуется уверенное пользование компьютером и различными программами.

"Наибольшим спросом среди желающих обучиться пользуются курсы, связанные с управлением в сфере экономики и финансов. Самые популярные направления "Управление закупками" и "Бухгалтерский учет". Среди востребованных офисных специальностей оператор колл-центра, кадровый менеджер, маркетолог", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, для овладения необходимыми навыками в области логистики, складского учета и управления перевозками в Центре занятости предусмотрены курсы обучения соответствующим программам "1С".

Центр занятости также предлагает обучиться профессиям в сфере питания, в строительной и производственной, в социальной сферах. Молодые мамы обычно выбирают профессии, связанные с возможностью удаленной работы: веб-дизайн, разработка сайтов, мобильных приложений, SMM, PR, копирайтинг.