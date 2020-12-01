Власти Москвы согласовали строительство ЖК на 1,1 тыс. квартир на северо-западе столицы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Москомэкспертиза согласовала строительство жилого комплекса из трех корпусов на 1,1 тыс. квартир на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники, сообщает во вторник пресс-служба комитета градостроительной политики и строительства Москвы.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта "Жилой комплекс №1" по адресу: улица Шеногина, влд. 2, район Хорошево-Мневники, Северо-Западный административный округ города Москвы", - говорится в сообщении.

Жилой комплекс является частью проекта девелопера ФСК "Сидней Сити", в рамках которого планируется построить 33 корпуса общей жилой площадью более 406,6 тыс. кв. м на участке 19,3 га. Жилой комплекс будет расположен в том числе на месте бывшего Краснопресненского завода железобетонных конструкций, ранее входившего в ДСК-1 (Домостроительный комбинат № 1), сообщил журналистам президент ГК ФСК Владимир Воронин. Общий объем инвестиций в проект составит около 90 млрд рублей, добавили в компании девелопера. Строительство всего проекта "Сидней Сити" планируется завершить в 2028 году.

Также на территории ЖК появится детский сад на 350 мест и частная школа на 775 учащихся. Архитектурную концепцию ЖК разработало бюро "Остоженка" при участии британской компании Buckler Grey Yeoman (BGY).