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Пандемия COVID-19

В Литве из-за заражения коронавирусом намерены уничтожить около 40 тыс. норок

По предварительным данным, заражение норкам могло передаться от обслуживающего персонала

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Заражение норок коронавирусом, зафиксированное на прошлой неделе на звероводческой ферме в Йонавском районе Литвы, локальными мерами остановить не удалось, придется уничтожить около 40 тыс. особей. Об этом во вторник сообщил журналистам советник по гражданской обороне районной администрации Витаутас Каминскас.

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"Распространение инфекции в хозяйстве предприятия Danmink остановить не удалось. Принято решение об утилизации около 40 тыс. особей", - сказал он. Всего в хозяйстве содержатся примерно 60 тыс. животных. Звероводы надеются оставшееся поголовья сохранить, так как оно находится в другом секторе, куда, возможно, удастся проникновение инфекции не допустить.

Согласно предварительным данным, заражение норкам могло передаться от обслуживающего персонала. В прошлую среду у одного из работников был выявлен коронавирус. Теперь инфицированных уже четверо. Несколько человек, контактировавших с заразившимися, находятся на самоизоляции.

По данным Литовской ассоциации звероводов, в 86 звероводческих хозяйствах в стране содержатся около 1,6 млн норок.

Заражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в Дании. Местные власти решили уничтожить на зверофермах всех - более 15 млн особей - норок из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. О случаях заболевания норок сообщили власти Греции, Испании, Италии, Финляндии, Швеции. На прошлой неделе информация об этом поступила из соседней с Литвой Польши.

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ЛитваПандемия COVID-19
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