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Акции "Газпром нефти" на Мосбирже выросли почти на 5% на фоне корпоративных новостей

В моменте они достигали 331 рубля за штуку

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Акции "Газпром нефти" на Московской бирже выросли на 4,8% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 331 рубля за штуку, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:59 мск.

К 16:38 мск котировки "Газпром нефти" замедлили рост до 3,53%, бумаги торговались по 326,95 рубля за акцию.

Ранее финансовый директор компании Алексей Янкевич заявил, что "Газпром нефть" намерена сохранить частоту дивидендных выплат на уровне двух раз в год.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.

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