АСЕАН и ЕС создали группу по решению проблем с поставками в Европу пальмового масла

СИНГАПУР, 1 декабря. /ТАСС/. Главы МИД стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евросоюза договорились о создании совместной рабочей группы по обсуждению проблем поставок на европейский рынок пальмового масла. Об этом говорится в распространенном заявлении министра иностранных дел Сингапура Вивиана Балакришнана по итогам состоявшейся во вторник министерской встречи АСЕАН - ЕС.

"Руководствуясь духом взаимного сотрудничества в области производства растительного масла, мы приветствуем создание рабочей группы для решения возникших проблем", - отмечается в сообщении. Как ожидается, первое заседание состоится в январе будущего года.

Конфликт возник в 2018 году после решения Брюсселя поддержать пакет мер, направленных на сокращение или полный запрет на использование пальмового масла при производстве биотоплива. Власти Индонезии и Малайзии, которые производят 90% мировых объемов пальмового масла, неоднократно заявляли протест Евросоюзу.

Глава МИД Сингапура также подчеркнул, что стороны "признали серьезное экономическое влияние коронавируса и договорились укреплять связи между регионами для поддержки экономического восстановления после завершения пандемии". "По итогам прошлого года ЕС стал третьим по величине инвестором и торговым партнером для АСЕАН", - отметил Балакришнан.

Участники заседания также обсудили "вопросы сотрудничества в сфере кибербезопасности для создания открытой, безопасной, стабильной, доступной информационной среды и поддержки цифровой экономики АСЕАН", говорится в заявлении.