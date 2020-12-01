В Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта дополнительно отремонтировали три дороги

НАЛЬЧИК, 1 декабря, /ТАСС/. Три дополнительные дороги отремонтировали в Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". К запланированным на 2020 год 95 км удалось добавить еще 8,5 км благодаря экономии средств дорожного фонда регионального бюджета, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В текущем году на территории КБР в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было запланировано обновить 95 км региональных трасс. Но за счет экономии средств дорожного фонда регионального бюджета в план дорожных работ удалось включить дополнительно еще три объекта общей протяженностью 8,5 км. <...> Работы завершены с опережением графика", - сообщили в пресс-службе.

Работы по ремонту и восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия произведены на автомобильных дорогах Шалушка - Каменка, Нальчик - Нарткала и Кенже - Каменка. В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент на участках дорог Нарткала - Нальчик и Кенже - Каменка устроено покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, здесь обустроили съезды и остановочные площадки, установили необходимые знаки. Также на дороге Шалушка - Камента дорожники отремонтировали мост.

В пресс-службе подчеркнули, что на всех этапах представителями Минтранса КБР и строительного контроля заказчика на постоянной основе осуществлялся контроль качества используемых материалов и технологии производства работ.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР сообщали, что в республике планируют провести ремонт и восстановление дорог во всех муниципальных образованиях региона в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как отмечалось, объем работ будет сохранен на уровне текущего года, возможно его увеличение. Перечень региональных объектов дорожных работ будет утвержден правительством Кабардино-Балкарии.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в стране с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году, до 60% в 2030 году), снижению смертности в ДТП (с 10,9 чел. на 100 тыс. населения в 2020 году, до 4 чел. в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года.