Минпромторг подготовил правила субсидирования создания центров обслуживания авиатехники

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минпромторг подготовил правила предоставления субсидий на создание сети центров послепродажного обслуживания российской авиатехники. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных актов.

В частности, предполагаются субсидии в размере 100% затрат на поставку и монтаж модулей для ангаров и помещений для техобслуживания судов, создание площадок, парковок, контрольно-пропускных пунктов и иных сооружений для центров послепродажного обслуживания, их подключение к необходимому ресурсообеспечению. Правила также предполагают возмещение затрат на уплату лизинговых платежей за необходимое оборудование, машины и механизмы, необходимые для проекта от российских лизинговых компаний.

"Принятие проекта постановления позволит осуществить создание сети центров технического обслуживания и ремонта воздушных судов отечественного производства с необходимой инфраструктурой, включая строительство ангарных комплексов, с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках за счет создания развитой сети послепродажного обслуживания, обеспечивающей их бесперебойную эксплуатацию и не приведет к увеличению суммы амортизации основных средств", - говорится в пояснительной записке к документу.

Год назад глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в 2020-2021 годах на формирование системы послепродажногообслуживания самолетов SSJ и МС-21 планируется направить 22,1 млрд рублей.