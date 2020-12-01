"Газпром" может продать часть акций "Газпром нефти" на рынок

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Газпром" изучает вопрос продажи части акций "Газпром нефти" на открытый рынок. Об этом сообщил финансовый директор компании Алексей Янкевич на онлайн-конференции, организованной ВТБ.

"Хотелось бы, чтобы мы вошли в индексы (биржевые). Вариант в силу санкционных ограничений только один - если "Газпром" продаст часть своих акций в рынок. Этот вопрос обсуждается, решение за акционерами", - отметил он.

При этом Янкевич добавил, что в настоящее время необходимо подождать, пока интерес инвесторов вернется в нефтяной сектор, так как акции всех мировых нефтегазовых компаний находятся под значительным давлением.

В то же время, отвечая на вопрос о возможном проведении обратного выкупа акций, Янкевич сказал, что число акций в свободном обращении находится на определенном пределе. По этой причине обратный выкуп акций может создать проблему снижения ликвидности акций компаний. "Поэтому для нас возможности buyback во-многом ограничены", - добавил он.