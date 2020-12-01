В Удмуртии 48 компаний в сфере АПК получат поддержку в связи с пандемией

ИЖЕВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии окажут поддержку 48 малым компаниям из сферы агропромышленного комплекса (АПК). Предприятия направят средства на создание рабочих мест и развитие производства, сообщила ТАСС во вторник вице-премьер - министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова.

Ранее ТАСС сообщал, что власти региона в связи с пандемией планируют выделить почти 155 млн рублей на поддержку малых форм предпринимательства на селе в сфере АПК.

"Сейчас у нас уже прошел отбор, было 108 заявок на 450 млн рублей. У нас физически в бюджете на эти цели было запланировано 154 млн рублей, таким образом 48 заявок будет удовлетворено, они прошли отбор и получат свои денежные средства", - сказала Абрамова.

Она отметила, что это новое направление грантовой поддержки. "Здесь мы поддерживаем все направления, все начинания фермеров, которые направлены на создание рабочих мест, на развитие производства", - сказала вице-премьер.

На гранты могли претендовать фермеры, ранее не получавшие аналогичную поддержку, которая оказывается бизнесу по четырем направлениям, таким как "Агростартап", "Начинающий фермер", "Семейная ферма" и на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов. Максимальная сумма гранта составила 5 млн рублей.