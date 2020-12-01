Азербайджан подтвердил участие в видеоконференции министров стран ОПЕК+ 3 декабря

БАКУ, 1 декабря. /ТАСС/. Азербайджан подтвердил участие во встрече министров стран ОПЕК+, сообщила корреспонденту ТАСС во вторник пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

"Встреча перенесена на 3 декабря, министр Парвиз Шахбазов примет в ней участие", - отметила Алиева.

По ее словам, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с реализацией положений Декларации о сотрудничестве, принятой странами - участницами формата ОПЕК + в апреле 2020 года, а также квотами на добычу.

Министры стран ОПЕК+ по меньшей мере с середины ноября пытаются найти компромисс по поводу механизма сокращения добычи нефти в 2021 году. Присутствуют три основных сценария, у каждого из которых есть сторонники и противники. По основному варианту, страны ОПЕК+ продлевают действующий уровень сокращения добычи как минимум до конца марта 2021 года. По другому - реализуют первоначальные договоренности и увеличивают добычу нефти на 1,9 млн баррелей в сутки с января. Третий сценарий предполагает постепенное увеличение объемов в течение первого квартала.