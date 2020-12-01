На Хайнане идет строительство международного торгового центра duty free почти за $2 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Общие инвестиции в строительство нового международного торгового центра товаров беспошлинной торговли в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань составят 12,8 млрд юаней (около $1,9 млрд). Об этом сообщает во вторник местный информационный ресурс "Наньхайван".

К настоящему времени подземные уровни комплекса полностью построены, до конца текущего года планируется завершить сооружение стального каркаса надземной части объекта. Общая площадь основного здания комплекса составит более 920 тыс. кв. м. Помимо непосредственно торгового центра планом проекта для данного комплекса предусмотрено строительство офисных зданий, жилых построек, гостиниц и коммерческой улицы.

Данный проект является важной частью создания в провинции свободного торгового порта и продвижения программы торговли беспошлинными товарами. В настоящее время в провинции Хайнань функционируют четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

До конца этого года запланировано открытие еще трех новых магазинов беспошлинной торговли. Необходимость увеличения числа магазинов duty free в провинции власти объяснили растущим числом туристов и высоким спросом на беспошлинные товары. Все три новых магазина будут расположены в курортном городе Санья. Один из них откроют в аэропорту, а остальные два - в пригороде.

С 1 июля квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции были увеличены с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.), а также с 38 до 45 позиций расширен список беспошлинных товаров.