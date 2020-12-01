Эксперты: россияне стали заранее планировать шопинг в "Черную пятницу"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Черная пятница - 2020", проходившая с 27-29 ноября, впервые охватила почти всю Россию и показала прагматичное и целенаправленное отношение потребителей к распродаже. Об этом ТАСС сообщили компаниях Ngenix (провайдер облачных сервисов) и "Блэк Фрайдэй" (площадка-агрегатор blackfridaysale.ru).

"Наиболее выраженные изменения в этом году мы отметили в потребительском поведении. Анализ показал, что покупатели заранее готовились к распродаже, значительно чаще пользовались поиском конкретных товаров и посещали ограниченный круг товарных категорий. В предыдущие годы люди чаще просматривали все скидки на сайте в целом", - сообщила коммерческий директор "Блэк Фрайдэй" Светлана Харабурова.

Покупатели стали менее склонны к спонтанным реакциям на маркетинговые активности, меньше занимаются ситуативным онлайн-шопингом, отмечает и Ngenix. В компании напомнили, что на протяжении нескольких лет акция сопровождалась ажиотажным спросом. При этом в 2020 году за две недели акции (с 16 по 29 ноября) трафик веб-ресурсов непродовольственной розницы демонстрировал более "сглаженный" тренд роста по сравнению с предыдущим годом. Трафик веб-ресурсов продовольственной розницы в "Черную пятницу" 2020 года рос на протяжении двух недель перед акцией, и в пике (в субботу, как и в 2019 году) на 200% превышал средние значения. В 2019 году количество запросов резко выросло на 300% 30 ноября, при этом высокий трафик сохранялся в течение одного дня.

По данным Ngenix, 27 ноября, в день официального старта акции, веб-трафик сегмента непродовольственных товаров был в пике на 35,6% меньше, чем в "Черную пятницу" в 2019 года. Пик количества запросов пришелся не на саму "Черную пятницу", а на пятницу 20 ноября, когда у большинства участников рынка начались распродажные кампании в преддверии основной акции. Тем не менее, за неделю с 23 по 29 ноября, когда основная часть ретейлеров проводит распродажу, пятница, 27 ноября, стала самым результативным днем. "На фоне снижения покупательской способности пользователи ждут "Черной пятницы", чтобы целенаправленно совершить покупку, так как ожидают подходящих предложений и выбирают вдумчиво", - отмечает Ngenix.

Наибольший всплеск количества запросов к веб-ресурсам непродовольственного сегмента наблюдался за неделю до старта акции: пользователи проверяли ассортимент акционных предложений заранее. "Небольшое снижение количества запросов за несколько дней до первых анонсов в 2020 году говорит о том, что потребители тратят консервативно и откладывают выбор товара до тех пор, пока не узнают, участвуют ли нужные им товарные позиции в большой распродаже", - считают в Ngenix.

География "Черной пятницы"

"С точки зрения географии, "Черная пятница" в России приблизилась к максимальному охвату: в 2020 в распродаже приняли участие жители из 84 субъектов РФ и 1026 населенных пунктов (ранее максимум был 82, а всего в РФ 85 субъектов - прим. ТАСС). В пятерку наиболее активных городов-участников вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Челябинск", - отметила коммерческий директор "Блэк Фрайдэй" Светлана Харабурова.

В 2020 году, по данным площадки, в акции приняло участие 200 онлайн-магазинов, а трафик остался на уровне 2019 года - 3 млн посетителей. Основной костяк аудитории по-прежнему составили покупатели в возрасте от 18 до 35 лет (более 50% покупателей), на аудиторию 45+ пришлось 15,4% покупателей. В этом году более активно совершали покупки мужчины - 55% покупателей. В 2020 больше всего на площадке искали телевизоры, iPhone, ноутбуки, наушники, видеокарты и Playstation 4. Самыми популярными магазинами стали: "Ситилинк", "Позитроника", "Перекресток", интернет-магазин "Ростелеком", Ozon, "Лабиринт", Okko.