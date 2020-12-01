Путин: власти РФ продолжат создавать комфортные условия для инвестиций в нефтехимпром

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Власти РФ будут и дальше создавать комфортные условия для привлечения инвестиций в развитие нефтехимического комплекса страны, заверил президент России Владимир Путин.

"В целом, продолжим, безусловно, формировать комфортные условия для развития мощности по нефтепереработке, для деятельности инвесторов в этой сфере. Правительство этим уже занимается вплотную", - сказал Путин, открывая во вторник совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

По мнению президента, эффективность строительства объектов нефтехимии, оптимальные сроки и стоимость работ являются ключевым фактором успешности таких проектов. Он отметил, что с учетом этого сейчас отменяются устаревшие строительные предписания, упрощаются санитарные нормы и требования, стимулируется применение передовых строительных материалов и цифровых технологий.

"Эту работу, безусловно, нужно продолжать в будущем для того, чтобы создать оптимальную атмосферу, оптимальную среду для дальнейшей инвестиционной деятельности", - сказал глава государства, предложив обсудить на совещании меры, которые могут быть приняты для оптимизации капитальных затрат на возведение объектов нефтехимической промышленности без ущерба для безопасности их работы, в том числе с точки зрения экологии.