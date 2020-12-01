Путин призвал наращивать повторное использование пластика на производствах

ТОБОЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Предприятиям России необходимо наращивать повторное использование пластика, развивая рачительный подход к ресурсам. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли. По его словам, бережливое отношение к окружающей среде, к природе "должно быть непременным условием производств подобного рода".

Президент указал на необходимость "учитывать, что соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции", отметив, что "во всем мире серьезное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, ужесточаются требования к сокращению объемов отходов".

"Безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки, развивать именно такой рачительный подход к ресурсам", - заявил Путин.

Президент отметил, что нефтегазохимические производства часто обвиняют в загрязнении экологии, подчеркнув, что по факту их выбросы в атмосферу в 13 раз ниже, чем у производств стали, алюминия и других. При этом, признал, Путин, "есть проблема утилизации, но и она решается достаточно легко, если этим заниматься достаточно профессионально и с первых шагов".