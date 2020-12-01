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Чернышенко, Шадаев, Орешкин и Решетников вошли в совет директоров "Почты России"

В качестве независимых директоров были избраны президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и бывший глава "Почты России", председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании нового совета директоров "Почты России".

Как следует из документа, размещенного на портале правовой информации, в новый состав совета директоров сроком на пять лет вошли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, помощник президента РФ Максим Орешкин, а также председатель общественной организации "Профсоюз работников связи России" Анатолий Назейкин.

В качестве независимых директоров были избраны президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и бывший глава "Почты России", председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичОрешкин, Максим СтаниславовичРешетников, Максим ГеннадьевичШадаев, Максут Игоревич
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