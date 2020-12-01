Минфин: исполнение региональных бюджетов говорит о стабилизации темпов снижения доходов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Текущее исполнение региональных бюджетов говорит о стабилизации темпов снижения доходов во втором полугодии 2020 года относительно первого полугодия. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"Текущее исполнение региональных бюджетов говорит о стабилизации темпов снижения доходов во втором полугодии относительно первого. На 23 ноября сокращение налоговых и неналоговых доходов составило 4% (на 1 июля снижение составляло 7%, на 1 июня - 9%)", - говорится в материалах.

По данным Минфина, на 23 ноября 2020 года расходы регионов профинансированы на 12,5 трлн рублей со значительным ростом в 16% к уровню 2019 года. "Регионам не пришлось сокращать расходы во многом благодаря своевременной финансовой поддержке, предоставленной из федерального бюджета. На эти цели в этом году было заложено 300 млрд рублей, большая часть из которых уже доведена до субъектов. На этой неделе в правительстве будет рассмотрен вопрос о распределении еще 10 млрд рублей", - сообщается в материалах.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, текущие социальные обязательства регионов будут профинансированы "Министерство финансов активно взаимодействует с регионами. Должны быть полностью профинансированы текущие социальные обязательства, в частности расходы, связанные с работой системы здравоохранения и других жизненно важных сфер", - приводятся в материалах слова Силуанова.

Также отмечается, что для устойчивого планирования и исполнения региональных и местных бюджетов, усовершенствованы условия предоставления бюджетных кредитов. В частности, срок кредитов на пополнение бюджетных остатков увеличен со 180 до 240 дней (при условии его возврата не позднее 15 декабря).