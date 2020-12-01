Росатом изучает возможность реализации проектов в сфере водорода в России и за рубежом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность участия в проектах в сфере водорода как в России, так и за рубежом. Об этом сообщил вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса "Русатом Оверсиз" Антон Москвин в ходе Российско-германского сырьевого форума.

"В ближайшие годы мы планируем участвовать в водородных проектах, прежде всего в роли инвестора и девелопера, с применением лучших российских и европейских технологий. В среднесрочной перспективе видим потенциал для развития модели комплексного поставщика совершенно разных технологических решений для водородной отрасли на базе тех разработок, которые мы ведем. Мы рассматриваем уже различные проекты как на территории России, так и за рубежом, в частности на территории Европы, ведем проработку", - сказал он.

По его словам, одна из идей - организация "западного" и "восточного" водородных кластеров, которые будут обеспечивать водородом внутренний рынок и экспортный - в Азии и Европе.

Москвин напомнил, что в настоящее время Росатом готовит технико-экономическое обоснование двух водородных проектов: по запуску водородных поездов на Сахалине и по экспорту российского водорода в Японию. В этих и других проектах Росатом призывает к сотрудничеству российские и зарубежные компании, обладающие компетенциями в сфере производства, транспортировки и сбыта водорода. В том числе госкорпорация ведет переговоры по этому поводу с германскими специалистами.

"Думаю, что нам уже нужно объединять усилия в разработке концепции таких (водородных - прим. ТАСС) проектов, здесь большой путь для кооперации. Безусловно, реализацию таких проектов мы связываем с кооперацией с зарубежными партнерами, с компаниями из Германии - в частности. С несколькими немецкими компаниям мы уже в диалоге, мы видим хорошие перспективы для сотрудничества как в части производства водорода, так и особенно в части его транспортировки, сбыта, применения", - сказал Москвин.