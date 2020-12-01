Путин: ожидаемый рост мирового спроса на продукцию нефтегазохимии составляет 4% ежегодно

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Нефтегазохимическая отрасль является очень перспективной, согласно ожиданиям, мировой спрос на такую продукцию будет расти примерно на 4% ежегодно, тогда как на нефть - только на 1%. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли.

Он отметил, что у российской нефтегазохимической промышленности есть "огромный потенциал роста". Российские производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке, уверен Путин. Для этого у страны есть все возможности: квалифицированные кадры, передовые технологии, мощная сырьевая база. И эти конкурентные преимущества, безусловно, нужно использовать по-максимуму, считает президент России.

"Кстати говоря, это и очень перспективно, - подчеркнул Путин. - Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса - где-то под 4%. А за ближайшие пять лет спрос на нефть - в 1% только, а потом будет вообще снижение, до 0,1".

Глава государства обратил внимание на то, что в последние годы российская нефтегазохимия "демонстрирует хорошие, уверенные результаты": запускаются новые современные производства, наращиваются объемы выпуска продукции, постепенно снижается зависимость от импорта. При этом, говоря об импортозамещении, Путин заметил, что "здесь есть, над чем работать".

По его словам, нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. "Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 трлн рублей, - указал президент России. - Два крупнейших из них - Амурский ГПЗ и комплекс по переработке этансодержащего газа в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области - реализуются уже сейчас при поддержке Внешэкономбанка".

Путин отметил, что всего в России должно быть реализовано 14 таких проектов. На этих объектах в будущем должно быть сформировано порядка 17 тыс. высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест, добавил он. "Отмечу, что такие крупные проекты с высоким мультипликативным эффектом в целом важны для национальной экономики, - заявил Путин. - И, конечно, государство оказывает и будет оказывать поддержку подобным начинаниям".