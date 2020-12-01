Путин сообщил, что Россия продолжит снижать количество сжигаемого попутного нефтяного газа

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что РФ будет и дальше уменьшать количество сжигаемого попутного нефтяного газа.

"Снижение доли сжигаемого попутного нефтяного газа входит в число ключевых пунктов экологической и климатической повестки нашей страны. С 2010 по 2019 год у нас с 25,7% сжигание упало до 18,5%, это хороший результат", - сказал глава государства на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли во вторник. "Надеюсь, что мы будем двигаться дальше по этому направлению, у нас есть соответствующие стимулы", - добавил Путин.

Президент отметил, что Тобольск, в котором проходит совещание, за последние годы "превратился в мировой центр нефтегазовой химии", за семь лет в городе "построено два крупных предприятия, которые выводят этот регион и всю страну в число лидеров". Глава государства напомнил, что в 2013 году здесь был открыт нефтехимический комплекс, тогда же компания "Сибур" приступила к проработке создания Западно-сибирского нефтехимического комбината. "В 2014 году мной было принято решение о вложении в проект средств Фонда национального благосостояния, сделка была реализована при участии Российского фонда прямых инвестиций", - сказал Путин, уточнив, что "сумма составляла 1,75 млрд долларов, которую выдавали на 15 лет, и в 2030 году нужно будет погасить все облигации в разовом порядке. "Проект осуществляется вовремя, с большой эффективностью, за 52 месяца одно из крупнейших предприятий в стране и мире построено", - оценил глава государства. Он добавил, что предприятие будет выпускать 2 млн тонн продукции.

Путин признался, что такой объект впечатляет - "это целый город, грандиозный проект". По его словам, "новый комплекс будет играть существенную роль в замещении импорта полиэтиленов и полипропиленов, позволит повысить глубину переработки сырья, более рачительно использовать ресурсы, прежде всего попутный нефтяной газ".

Говоря об экологических показателях, президент заметил, что "при производстве пластиков выбросы углекислого газа на тонну продукции в 13 раз меньше, чем при производстве других материалов - алюминия, меди, стали, железа". "Важно и то, что деятельность завода полностью отвечает российским и международным природоохранным нормам, на предприятии налажен экологический способ производства, действует замкнутая система водоснабжения без образования сточных вод", - отметил президент. Он обратил внимание, что для региона это особенно важно, поскольку загрязненность водоемов является одной из насущных проблем.

Путин пожелал предприятию и его сотрудникам успешной работы. "Рассчитываю, что число таких перспективных проектов будет только расти", - подчеркнул глава государства.