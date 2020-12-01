Новак: кабмин ожидает роста производства нефтегазохимии в РФ в два-три раза к 2030 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство ожидает, что производство нефтегазохимической продукции в России к 2030 году вырастет в два-три раза, а несырьевой неэнергетический экспорт - в пять раз, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак во время церемонии запуска "Запсибнефтехима", в которой принял участие президент России Владимир Путин.

"Скоординиованные усилия правительства позволят реализовать масштабные проекты, совместно с компаниями привлечь инвестиции, выйти в 2030 году на 4-е место на мировом рынке по производству этилена, обеспечить рост производства нефтегазохимической продукции до 12 млн тонн в год от текущего уровня, то есть более чем в 2 раза, чем сегодня, - сказал Новак. - Это не только даст сырье для мало- и среднетоннажной химии, но и создаст предпосылки для роста несырьевого неэнергетического экспорта на сумму порядка $10 млрд в год, то есть рост более чем 5 раз. Объем инвестиций в отрасль мы ожидаем около 5 трлн рублей".

Новак отметил, что России необходимо использовать инструменты господдержки для развития нефтехимических отраслей.

"Для успешной конкуренции нам также необходимо максимально эффективно распорядиться тем ресурсом и сырьем, чтобы наша страна могла получить выгоду от создания максимальной добавленной стоимости", - сказал Новак и отметил, что Китай, Иран и Саудовская Аравия активно используют инструменты господдержки для развития своих нефтехимических отраслей.

По словам Новака, создание ямальского газохимического кластера привлечет в экономику свыше 2 трлн рублей инвестиций и обеспечит экспорт продукции на 125 млрд рублей в год. Реализация новых СПГ-проектов в регионе обеспечит привлечение еще как минимум 3 трлн рублей.

"Объем инвестиций, который может быть привлечен, - это 2 трлн рублей, более 22 тысяч новых рабочих мест и прирост несырьевого и неэнергетического экспорта более чем на 125 млрд рублей в год. Реализация дополнительных СПГ-проектов может дать еще минимум 3 трлн инвестиций", - сказал он.

По словам Новака, ресурсная база полуострова Ямал позволяет выделять этан и СУГ для использования в качестве сырья для газохимического комплекса. Суммарные запасы и ресурсы всех месторождений полуострова Ямал составляют 26,5 трлн кубометров газа, 1,6 млрд тонн газового конденсата и 300 млн тонн нефти. Вице-премьер добавил, что производство сжиженного природного газа к 2035 году может достигнуть 120-140 млн тонн, после чего доля России займет на мировом рынке составит 15-20%.