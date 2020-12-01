Во "ВКонтакте" появился сервис частных объявлений

В социальной сети "ВКонтакте" появился раздел "Объявления", куда включены предложения от пользователей "ВКонтакте" и сервиса "Юла". Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Опубликованные на "Юле" или во "ВКонтакте" объявления одновременно попадают на обе площадки. Предложения можно размещать и в релевантных сообществах соцсети, включивших опцию объявлений в настройках.

Объявления в сообществах выглядят как предложенные пользователями записи, к которым прикреплена карточка с информацией о товаре. В карточке указывается описание, цена, как далеко находится товар. Также там упоминается способ связи с продавцом: в чате, по телефону или любым из этих способов. Раздел "Объявления" уже настроили 4 тыс. сообществ с суммарной аудиторией 26 млн пользователей, информировала пресс-служба.

Нововведение уже доступно в мобильном приложении "ВКонтакте" во вкладке "Сервисы". В компании пообещали, что скоро оно появится и в десктопной версии.