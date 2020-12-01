Путин: Россия должна нарастить темпы импортозамещения в малотоннажной нефтехимии

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Темпы импортозамещения в сфере малотоннажной нефтехимии недостаточны, доля импорта сохраняется на высоком уровне, поэтому необходимо предпринять усилия по изменению сложившейся пропорции. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

"Внутренний спрос здесь, конечно, значительно превосходит то, что мы сейчас производим, и закрывается за счет импорта. По некоторым позициям зависимость от иностранных поставщиков достигает 100%. Конечно, такое положение нужно менять", - призвал президент. Он отметил, что Россия и так это делает, "но нужно наращивать эти темпы". "Наращивать в общем объеме производств долю малотоннажной химической продукции. Хотелось бы услышать конкретные предложения на этот счет", - обратился Путин к участникам совещания.

Глава государства констатировал, что за последние годы рост производства отрасли достигнут в основном за счет развития крупнотоннажной нефтехимии. "В этом сегменте благодаря запуску новых проектов импортозамещение у нас практически завершено: 5,3 млн тонн мы производим, а импорт составляет 0,3 млн тонн. А вот в малотоннажной - другая картина: 1,4 млн тонн мы такой продукции еще импортируем при производстве 3,7 млн тонн", - привел статистику президент. Он отметил, что "есть над чем работать, совершенно очевидно, есть". "Кстати говоря, в европейских странах, в европейских экономиках примерно 30-40% от выпуска всех химической продукции - это малотоннажная химическая продукция. У нас - 15%", - добавил российский лидер.

Другой актуальной задачей, по мнению Путина, является формирование устойчивого спроса на российскую нефтехимическую продукцию. "Рынок нужно создавать, собственный формировать рынок, прежде всего внутренний. В России, как и во всем мире, полимерные материалы широко востребованы в строительстве, в медицине, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые, широкие возможности, позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки, причем в разы, в том числе за счет более долгого срока службы полимерной продукции", - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что выгода от внедрения такой продукции в сравнении с устаревшими материалами совершенно очевидна. Для примера он привел сферу ЖКХ, где использование полимерных труб позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализаций, при этом доля полимерных решений в жилищно-коммунальном хозяйстве в России составляет 35%, а в Европе - 85%. "Спрос на такие инновационные материалы будет только расти. Важно, чтобы он обеспечивался преимущественно за счет закупок у отечественных производителей. Нужно подумать, что для этого нужно сделать дополнительно", - призвал президент.