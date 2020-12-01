Узбекистан 4 декабря запускает металлургический завод, построенный при поддержке России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ташкентский металлургический завод мощностью 500 тыс. тонн проката в год планируется открыть 4 декабря. Проект реализован с нуля узбекской стороной и российской инженерно-строительной группой "Метпром" при поддержке Российского экспортного центра, сообщил во вторник президент ГК "Метром" Андрей Дейнеко.

"4 декабря состоится начало производства на Ташкентском металлургическом заводе, которой построен группой "Метпром" с российско-узбекской государственной поддержкой", - рассказал Дейнеко на площадке Innoprom Online.

Как отметил Андрей Дейнеко, проект строительства завода выполнен группой "Метпром" "под ключ", то есть группа выступила проектировщиком и генподрядчиком проекта. Инвестиции в проект составили более €325 млн. Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ (Российский экспортный центр), обеспечил 50% финансирования проекта. Также в проекте с узбекской стороны на паритетных началах (по 25%) участвовали частный инвестор и Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан.

Как отметил Дейнеко, помимо финансирования в проекте есть российский "контент", который можно оценить в €90 млн. Речь идет не только о заказанном в России проектировании и инжиниринге, но и о поставках оборудования, металлоконструкций, обучении. "Около 30 производителей и около 1 тыс. человек были обеспечены работай на ташкентской стройке", - подчеркнул Дейнеко.

Международная промышленная выставка "Иннопром" переместилась в онлайн-формат: платформа Innoprom Online была запущена после переноса мероприятия с июля 2020 года на июль 2021 года из-за пандемии коронавируса. В 2012 году правительство России присвоило международной промышленной выставке "Иннопром" федеральный статус. Странами - партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор мероприятия - Министерство промышленности и торговли РФ. Первая зарубежная международная промышленная выставка "Иннопром" запланирована в Узбекистане 5-7 апреля 2021 года.