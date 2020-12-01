Белорусские НПЗ планируют в 2021 году переработать около 18 млн тонн нефти

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Переработка нефти на двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях в 2021 году запланирована в объеме около 18 млн тонн нефти. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"По 2021 году сейчас проводятся переговоры, в качестве базового варианта мы рассматриваем тот же объем, который планировалось переработать в этом году. Это порядка 18 млн тонн нефти", - отметил Сизов, слова которого приводит агентство БелТА.

Замглавы концерна заявил, что в "Белнефтехиме" нацелены на удовлетворение внутреннего рынка нефтепродуктами в полной мере. "А ценовой фактор будет определяться, в том числе, исходя из внешней сырьевой конъюнктуры и того, каким образом национальная валюта будет вести себя по отношению к той валюте, в которой мы платим за сырье", - пояснил заместитель председателя "Белнефтехима".

Вице-премьеры России Александр Новак и Алексей Оверчук 27 ноября в ходе видеоконференции обсудили с вице-премьером Белоруссии Юрием Назаровым перспективы взаимодействия в ТЭК и поставки углеводородов в 2021 году. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, стороны нацелены на долгосрочные отношения в сфере поставок нефти и газа в республику.

В этом году Москва и Минск лишь в конце марта договорились по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти, так как Белоруссия отказалась уплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Ранее из компаний РФ поставки продолжила только группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. На этом фоне Белоруссия начала закупать нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. Ранее сообщалось, что компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) с марта начала поставлять партии азербайджанской нефти Azeri Light белорусскому концерну "Белнефтехим" через порт Одессы и нефтепровод "Одесса - Броды" на Мозырский НПЗ.