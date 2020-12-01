Daimler выплатит своим сотрудникам в Германии по €1 тыс. из-за пандемии

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Германский автоконцерн Daimler намерен выплатить своим работникам в ФРГ бонус в размере €1 тыс., чтобы компенсировать затраты, возникшие у сотрудников в связи пандемией коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на члена правления компании Вильфрида Порта.

Как указывает агентство, речь, в частности, идет о затратах, вызванных необходимостью выполнять требование ношения масок, а также связанных с переводом сотрудников на удаленный режим работы. По мнению Порта, из-за пандемии 2020 год был очень сложным. В это непривычное, по его словам, время компания всегда могла рассчитывать на желание сотрудников работать и их способность адаптироваться к новым условиям. На компенсацию, как добавил члена правления Daimler, могут рассчитывать около 160 тыс. работников компании.

14 сентября заместитель министра юстиции США Джеффри Розен сообщил о том, что Daimler заплатит около $1,5 млрд в рамках мирового соглашения с властями США по так называемому дизельному скандалу. Он уточнил, что $875 млн из этой суммы составляет административный штраф. Кроме того, Daimler должен будет привести параметры двигателей автомобилей, проданных в США, к требуемым стандартам за свой счет, что, по подсчетам Минюста, будет стоить концерну около $400 млн. Помимо этого, Daimler должен будет заменить двигатели на 15 старых локомотивах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По оценке берлинского Института имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии на сегодняшний день выявлен 1 067 473 случая заражения коронавирусом, выздоровели 758,8 тыс. Умерли за все время пандемии 16 636 человек.