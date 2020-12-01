Минфин готов проработать механизм демпфера для нефтегазохимии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ готов проработать механизм демпфера для нефтегазохимии, заявил глава министерства Антон Силуанов на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Основания для проработки этого вопроса есть", - сказал Силуанов. "Нужно определить цену отсечения, еще проработать с нефтегазохимическими предприятиями и коллегами по правительству. Поэтому мы целом готовы на проработку, считаем, что этот механизм и в нефтегазохимии может быть реализован", - добавил он.

Кроме того, по словам Силуанова, Минфин готов рассмотреть оказание поддержки производству синтетических каучуков в объеме до 3 млрд рублей. "Объем ресурсов, которые мы готовы направлять в нынешние, может быть, сложные времена для синтетических каучуков - примерно до 3 млрд рублей", - сказал глава Минфина.