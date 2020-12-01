Чистая прибыль ВТБ за январь - октябрь упала более чем вдвое

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Группа ВТБ за январь - октябрь этого года получила 64,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 56,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении ВТБ.

"Чистая прибыль группы ВТБ за 10 месяцев и в октябре 2020 года составила 64,5 млрд рублей и 5,4 млрд рублей, сократившись на 56,3% и 72,4% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - отмечается в сообщении.

В банке отмечают, что в отчетный период показатели прибыльности находились под давлением в условиях пандемии коронавируса на фоне повышенных уровней резервирования и переоценки инвестиционной недвижимости, при этом ключевые статьи банковских доходов стабильно растут.

В октябре совокупный кредитный портфель увеличился на 1,2%, до 13,1 трлн рублей. Так, объем кредитов физлицам увеличился на 1,2%, до 3,8 трлн рублей, а с начала года рост составил 12,7%. Объем кредитов юридическим лицам в октябре вырос на 1,3%, всего по итогам 10 месяцев 2020 года корпоративный портфель показал рост в 14,9% и достиг 9,3 трлн рублей.

По состоянию на 31 октября 2020 года средства клиентов составили 12,8 трлн рублей. В октябре 2020 года совокупные средства клиентов выросли на 3,9%, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 4%. С начала года средства клиентов выросли на 17,1%, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 8,2%.

"Результаты октября и десяти месяцев полностью отвечают нашим ожиданиям и соответствуют обновленному прогнозу на 2020 год с учетом накопленного негативного влияния пандемии коронавируса. Ключевые источники дохода группы и объемы бизнеса демонстрируют хорошую динамику, при этом повышенный уровень резервирования и переоценка нефинансовых активов оказали существенное давление на итоговые показатели нашей прибыльности", - прокомментировал результаты глава ВТБ Андрей Костин, слова которого приводятся в сообщении банка.