Удмуртия рассчитывает в 2021 году направить около 250 млн рублей на гранты фермерам

ИЖЕВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2021 году рассчитывают направить порядка 250 млн рублей на предоставление грантовой помощи фермерам республики, в том числе в рамках нацпроектов, сообщила ТАСС во вторник вице-премьер - министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова.

"Мы ожидаем сумму в пределах 250 млн рублей на регион, это общая сумма грантов", - сказала Абрамова.

По ее словам, планируется оказывать поддержку по таким направлениям как "Агростартап", "Семейная ферма", также средства будут выделять на предоставление грантов для кооперативов. Кроме того, появится новое направление - "Агропроцесс". "Фактически это поддержка малых предприятий. На грант смогут претендовать индивидуальные предприниматели и небольшие ООО. Это, наверное, самое главное изменение. В основном предприятия, которые планируют реализацию новых проектов для развития производства с условием увеличения объемов и создания новых рабочих мест", - добавила Абрамова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона, получателями средств по направлению "Агропрогресс" станут не крестьянские фермерские хозяйства и потребительские кооперативы, а именно ООО и ИП, "которые отвечают критериям микро- или малого предпринимательства и имеют опыт деятельности более 24 месяцев с даты регистрации на сельской территории или в сельской агломерации". "Сегодня они не подпадают ни под одну существующую грантовую программу. Максимальная сумма гранта - 30 млн рублей, но она не может превышать 25% затрат от общей стоимости проекта", - отметили в министерстве.

В 2020 году Удмуртия предоставляла гранты в том числе по таким направлениям, как "Агростартап", "Начинающий фермер", "Семейная ферма" и развитие материально-технической базы сельхозкооперативов.