Индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях скорого поступления в оборот вакцины от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник выросли. Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало сессии, после снижения индексов в понедельник существуют указания на то, что ралли, начавшееся в ноябре, продолжится на фоне возросшего оптимизма по поводу скорого поступления на рынок вакцин для борьбы с коронавирусом.

По информации сайта торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones сразу после начала сессии поднялся на 306,93 пункта (+1,05%), до отметки 29 952,49. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 37,98 пункта (+1,03%), до отметки 3 658,86. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 75,70 пункта (+0,63%), до 12 278,90.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,71% - до 45,02 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 1,79% - до 1 812,40 доллара за тройскую унцию.

"Участники рынка настроены достаточно оптимистично, - привела The Wall Street Journal мнение руководителя департамента исследований глобальных рынков компании Allianz Эрика Барталоне. - На данный момент участники рынка исходят из того, что вакцина для борьбы с коронавирусом поступит в оборот раньше, чем предполагалось". Еще одним фактором, влияющим на настроения инвесторов. по его словам, стало то, что власти заранее уделяют внимание вопросам распределения вакцины.