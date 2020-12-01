Путин поручил подготовить меры стимулирования производства синтетических каучуков

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства синтетических каучуков.

На совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли во вторник глава государства отметил, что нужно еще многое сделать, чтобы российская нефтегазохимия в полной мере обеспечила растущий спрос на инновационные материалы внутри страны и чтобы национальные производители заняли весомые позиции на мировом рынке. Путин подчеркнул, что в этой сфере нужно активно работать по целому ряду направлений.

"Поручаю правительству разработать комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства синтетических каучуков, - сказал он. - На них сейчас действительно широкий спрос, и прогноз показывает, что он вряд ли будет уменьшаться".

Такие материалы нужны в том числе для динамичного развития автомобильной промышленности, авиастроения, производства военной техники и для других отраслей, сказал Путин. "Автомобильная промышленность тоже будет подниматься, без всяких сомнений, пандемия пройдет когда-то", - заметил он. Глава государства обратил внимание на то, что у России есть "успешный опыт применения в налогообложении так называемого демпфера". Его можно использовать и для поддержки производства синтетических каучуков, считает президент. "Я прошу проработать этот вопрос", - добавил он.

Кроме того, Путин считает необходимым подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в России на период до 2030 года. Нужно увеличить объемы выпуска такой продукции на 70% по сравнению с показателями текущего года, заявил он.

"Следует определить перечень приоритетных проектов в мало- и среднетоннажной химии, которые оказывают комплексное влияние на развитие продуктовых цепочек и обладают широким мультипликативным эффектом, - добавил он. - Повторю, такие проекты с учетом важности для национальной экономики должны пользоваться и особой поддержкой со стороны государства". Они создают новые рабочие места, являются точками роста для целых регионов страны, пояснил президент.

Ревизия регулирования в промышленном строительстве

Правительство также должно будет провести ревизию норм регулирования в промышленном строительстве. "Прошу правительство провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве, в том числе подготовить свод правил для внедрения новых передовых материалов и технологий, которые производит нефтехимический сектор", - сказал Путин.

Глава государства поддержал предложение о включении в эту работу руководства предприятий отрасли с тем, чтобы главы компаний "не ждали, когда манна с небес упадет", а сами предлагали эти решения, указывали на проблемы, которые мешают работать. Таким образом, по мнению президента, при совместной работе быстрее удастся выйти на необходимое регулирование.

Путин также обратил внимание на минимизацию негативного влияния на климат и экологию, а также на повышение конкурентных преимуществ продукции российской нефтегазохимической промышленности. "Прошу правительство разработать меры налогового и неналогового стимулирования в сфере использования и производства вторичных полимеров", - сказал он.

Кроме того, глава государства призвал реализовать ряд шагов, направленных на более широкое использование полимеров в сетях водоснабжения и водоотведения, так как это приведет к увеличению спроса на инновационную продукцию нефтехимической индустрии и повысит срок службы сетей. По его мнению, при отсутствии собственного рынка будет очень трудно создавать собственные производства.

Президент выразил надежду, что все перечисленные им решения положительно скажутся на ситуации в отрасли и дадут дополнительный стимул к развитию всей российской экономики.